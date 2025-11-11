TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Mittag an Fahrt
Die Aktie von TRATON gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die TRATON-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 28,24 EUR.
Die TRATON-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 28,24 EUR. Bei 28,40 EUR erreichte die TRATON-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 28,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29.728 TRATON-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2025 auf bis zu 38,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,12 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2024 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,07 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,09 EUR.
TRATON gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,45 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,42 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 11,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2026 terminiert.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TRATON ein EPS in Höhe von 3,35 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Analysen zu TRATON
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|TRATON Buy
|UBS AG
|04.11.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|TRATON Halten
|DZ BANK
|30.10.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|TRATON Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|TRATON Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|TRATON Halten
|DZ BANK
|29.10.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.05.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
