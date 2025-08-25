DAX24.181 -0,4%ESt505.405 -0,7%Top 10 Crypto15,65 -1,3%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1639 +0,2%Öl67,77 -1,4%Gold3.368 ±0,0%
Blick auf TRATON-Kurs

TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagmittag mit Abschlägen

26.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von TRATON gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 32,30 EUR.

TRATON
32,28 EUR 0,02 EUR 0,06%
Der TRATON-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 32,30 EUR. Das Tagestief markierte die TRATON-Aktie bei 32,10 EUR. Bei 32,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 11.410 TRATON-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,45 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 15,99 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,30 EUR, nach 1,70 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TRATON-Aktie bei 36,15 EUR.

Am 25.07.2025 lud TRATON zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 1,17 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von TRATON veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von TRATON rechnen Experten am 22.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,81 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
08:01TRATON HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
25.07.2025TRATON HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TRATON BuyWarburg Research
25.07.2025TRATON BuyUBS AG
03.07.2025TRATON BuyWarburg Research
02.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01TRATON HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
25.07.2025TRATON HaltenDZ BANK
25.07.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

