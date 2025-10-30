TRATON Aktie News: TRATON stabilisiert sich am Vormittag
Die Aktie von TRATON zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der TRATON-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 27,66 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die TRATON-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 27,66 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die TRATON-Aktie bei 27,78 EUR. In der Spitze fiel die TRATON-Aktie bis auf 27,58 EUR. Mit einem Wert von 27,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.095 Stück gehandelt.
Am 07.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,45 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,01 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,12 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,18 Prozent.
TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,11 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,90 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 25.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 1,45 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 11,30 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TRATON 11,87 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.03.2026 veröffentlicht.
Von Analysten wird erwartet, dass TRATON im Jahr 2025 3,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Nachrichten zu TRATON
Analysen zu TRATON
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|TRATON Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|29.10.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|TRATON Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.05.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
