TRATON im Fokus

TRATON Aktie News: TRATON stabilisiert sich am Vormittag

30.10.25 09:22 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON stabilisiert sich am Vormittag

Die Aktie von TRATON zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der TRATON-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 27,66 EUR.

Die TRATON-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 27,66 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die TRATON-Aktie bei 27,78 EUR. In der Spitze fiel die TRATON-Aktie bis auf 27,58 EUR. Mit einem Wert von 27,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.095 Stück gehandelt.

Am 07.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,45 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,01 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,12 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,18 Prozent.

TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,11 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,90 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 25.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 1,45 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 11,30 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TRATON 11,87 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.03.2026 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass TRATON im Jahr 2025 3,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TRATON GROUP

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
29.10.2025TRATON BuyUBS AG
29.10.2025TRATON BuyWarburg Research
29.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
29.10.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.10.2025TRATON BuyUBS AG
29.10.2025TRATON BuyWarburg Research
07.10.2025TRATON BuyWarburg Research
07.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
29.10.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
20.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
20.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

