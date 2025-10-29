TRATON Aktie News: TRATON schiebt sich am Nachmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TRATON. Das Papier von TRATON konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 27,30 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das TRATON-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 27,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TRATON-Aktie sogar auf 27,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 271.315 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2025 markierte das Papier bei 38,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 29,00 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,12 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 7,99 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,12 EUR. Im Vorjahr erhielten TRATON-Aktionäre 1,70 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TRATON-Aktie bei 35,90 EUR.

TRATON ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,77 Prozent auf 11,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 11,87 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 17.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 3,40 EUR je Aktie aus.

