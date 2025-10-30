TRATON Aktie News: TRATON zieht am Mittag an

Blick auf TRATON-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TRATON. Zuletzt sprang die TRATON-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 27,86 EUR zu.

Um 11:49 Uhr stieg die TRATON-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 27,86 EUR. Bei 27,94 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TRATON-Aktien beläuft sich auf 47.105 Stück.

Bei einem Wert von 38,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TRATON-Aktie 9,83 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,11 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,90 EUR je TRATON-Aktie aus.

TRATON veröffentlichte am 25.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,45 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,87 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 17.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,39 EUR je Aktie belaufen.

