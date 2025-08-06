TUI Aktie News: TUI gewinnt am Vormittag an Boden
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 7,91 EUR.
Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 7,91 EUR. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,96 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,82 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 280.678 TUI-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,88 EUR) erklomm das Papier am 12.12.2024. Gewinne von 12,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,25 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,103 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 10,22 EUR angegeben.
Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 14.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,70 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 19.08.2026 dürfte TUI die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Nachrichten zu TUI AG
Analysen zu TUI AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|02.07.2025
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|20.06.2025
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.2025
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|20.06.2025
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|15.05.2025
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.07.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|15.05.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|14.05.2025
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.02.2025
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|06.12.2023
|TUI Underweight
|Barclays Capital
