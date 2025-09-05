TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Montagvormittag freundlich

TUI im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von TUI. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 8,17 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 8,17 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TUI-Aktie bisher bei 8,22 EUR. Bei 8,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 65.887 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 9,30 EUR. 13,78 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 34,37 Prozent sinken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,098 EUR je TUI-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,19 EUR.

Am 13.08.2025 hat TUI die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,20 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.12.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 16.12.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je TUI-Aktie belaufen.

