TUI Aktie News: TUI büßt am Nachmittag ein

TUI im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 7,70 EUR nach.

Um 15:51 Uhr fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 7,70 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die TUI-Aktie bis auf 7,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,82 EUR. Bisher wurden heute 817.517 TUI-Aktien gehandelt.

Am 12.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,88 EUR an. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 13,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,33 EUR. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 44,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,103 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 10,22 EUR.

TUI ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,60 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 3,70 Mrd. EUR gegenüber 3,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.08.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 19.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,21 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie pendelt um 8-Euro-Marke - Experten optimistisch für baldigen Ausbruch

TUI gibt erstmals seit 2018 wieder Schuldschein über 250 Millionen Euro aus - Aktie tiefer

TUI-Aktie im Visier von Shortsellern: Dennoch neues Jahreshoch erreicht