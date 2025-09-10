TUI Aktie News: TUI am Mittag nahezu unverändert

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von TUI. Anleger zeigten sich zuletzt bei der TUI-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 8,12 EUR.

Die TUI-Aktie wies um 11:47 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 8,12 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,20 EUR zu. Das Tagestief markierte die TUI-Aktie bei 8,11 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,11 EUR. Bisher wurden heute 342.600 TUI-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.08.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 14,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (5,36 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,098 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 10,19 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 13.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6,20 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,79 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.12.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von TUI rechnen Experten am 16.12.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je TUI-Aktie belaufen.

