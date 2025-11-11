DAX23.980 +0,1%Est505.694 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.586 -1,2%Euro1,1573 +0,1%Öl64,46 +0,6%Gold4.141 +0,6%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
ETF-Investments: Worauf Anleger beim Factsheet wirklich achten sollten ETF-Investments: Worauf Anleger beim Factsheet wirklich achten sollten
US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump? US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump?
Kurs der TUI

TUI Aktie News: TUI am Mittag in Grün

11.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von TUI gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 7,19 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7,18 EUR -0,02 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 7,19 EUR zu. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,23 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 7,17 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 164.409 TUI-Aktien umgesetzt.

Bei 9,30 EUR markierte der Titel am 18.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 22,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,42 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,095 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,36 EUR je TUI-Aktie an.

Am 13.08.2025 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 6,20 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.12.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 16.12.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,26 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
23.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
23.09.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI Market-PerformBernstein Research
23.09.2025TUI Market-PerformBernstein Research
14.08.2025TUI NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

