TUI Aktie News: TUI am Montagvormittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TUI. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 7,23 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 09:07 Uhr 2,4 Prozent. Bei 7,23 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 84.170 TUI-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.08.2025 erreicht. Gewinne von 28,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 5,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 25,82 Prozent Luft nach unten.

TUI-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,095 EUR aus. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 10,36 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 13.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat TUI im vergangenen Quartal 6,20 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TUI 5,79 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 16.12.2026 dürfte TUI die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2025 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

