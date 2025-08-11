TUI Aktie News: TUI präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von TUI. Zuletzt wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 7,79 EUR nach oben.
Um 15:52 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 7,79 EUR. Im Tageshoch stieg die TUI-Aktie bis auf 8,01 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.402.583 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 12.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 8,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 14,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2024 bei 5,34 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
TUI-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,103 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,22 EUR.
TUI ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,50 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte TUI am 13.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 19.08.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,21 EUR je Aktie aus.
TUI-Aktie leichter: Nur Teilerfolg bei Rechtsstreit mit SmartLynx
TUI-Aktie pendelt um 8-Euro-Marke - Experten optimistisch für baldigen Ausbruch
TUI gibt erstmals seit 2018 wieder Schuldschein über 250 Millionen Euro aus - Aktie tiefer
