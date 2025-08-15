DAX24.266 -0,4%ESt505.414 -0,6%Top 10 Crypto15,98 -0,1%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.554 -1,8%Euro1,1687 -0,2%Öl66,15 ±0,0%Gold3.349 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 BASF BASF11 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Palantir, Lilium, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Vestas, SMA Solar und Nordex im Fokus
Top News
Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX tendiert niedriger Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX tendiert niedriger
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Notierung im Fokus

TUI Aktie News: TUI am Mittag mit roten Vorzeichen

18.08.25 12:05 Uhr
TUI Aktie News: TUI am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von TUI gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 9,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
8,98 EUR -0,26 EUR -2,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 3,1 Prozent auf 9,00 EUR. Im Tief verlor die TUI-Aktie bis auf 8,98 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,27 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.286.518 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 9,30 EUR. Gewinne von 3,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,36 EUR ab. Mit Abgaben von 40,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,112 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,19 EUR für die TUI-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TUI am 13.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 6,20 Mrd. EUR gegenüber 5,79 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von TUI rechnen Experten am 19.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,25 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie im Aufwind: Analysten uneins nach Quartalszahlen und Prognoseanpassung

TUI-Aktie weit im Plus: TUI übertrifft mit Umsatz- und Ergebnisplus die Erwartungen

TUI-Aktie springt an: TUI schraubt Prognose für bereinigtes EBIT hoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
14.08.2025TUI NeutralUBS AG
14.08.2025TUI Market-PerformBernstein Research
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI NeutralUBS AG
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025TUI NeutralUBS AG
14.08.2025TUI Market-PerformBernstein Research
13.08.2025TUI NeutralUBS AG
13.08.2025TUI HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen