TUI Aktie News: TUI am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von TUI gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 9,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 3,1 Prozent auf 9,00 EUR. Im Tief verlor die TUI-Aktie bis auf 8,98 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,27 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.286.518 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 9,30 EUR. Gewinne von 3,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,36 EUR ab. Mit Abgaben von 40,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,112 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,19 EUR für die TUI-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TUI am 13.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 6,20 Mrd. EUR gegenüber 5,79 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von TUI rechnen Experten am 19.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,25 EUR je Aktie aus.

