TUI Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von TUI

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 8,94 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 8,94 EUR. Die TUI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,92 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,04 EUR. Bisher wurden via XETRA 483.837 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 9,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,94 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Abschläge von 40,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,19 EUR an.

TUI veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,20 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,79 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte TUI am 10.12.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von TUI rechnen Experten am 16.12.2026.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie im Aufwind: Analysten uneins nach Quartalszahlen und Prognoseanpassung

TUI-Aktie weit im Plus: TUI übertrifft mit Umsatz- und Ergebnisplus die Erwartungen

TUI-Aktie springt an: TUI schraubt Prognose für bereinigtes EBIT hoch