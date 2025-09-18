DAX23.464 -0,7%ESt505.437 -0,4%Top 10 Crypto15,50 -3,1%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.760 -2,5%Euro1,1768 +0,2%Öl66,73 +0,1%Gold3.724 +1,1%
So entwickelt sich TUI

TUI Aktie News: TUI am Montagvormittag im Minus

22.09.25 09:29 Uhr

22.09.25 09:29 Uhr
TUI Aktie News: TUI am Montagvormittag im Minus

Die Aktie von TUI gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 7,87 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7,92 EUR -0,05 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,3 Prozent auf 7,87 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die TUI-Aktie bis auf 7,87 EUR. Bei 7,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 85.980 TUI-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.08.2025 erreicht. 18,12 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,87 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,098 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,19 EUR je TUI-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TUI am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,10 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat TUI im vergangenen Quartal 6,20 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TUI 5,79 Mrd. EUR umsetzen können.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.12.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 16.12.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je TUI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
14.08.2025TUI NeutralUBS AG
14.08.2025TUI Market-PerformBernstein Research
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI NeutralUBS AG
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025TUI NeutralUBS AG
14.08.2025TUI Market-PerformBernstein Research
13.08.2025TUI NeutralUBS AG
13.08.2025TUI HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

