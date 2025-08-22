TUI Aktie News: TUI am Montagvormittag im Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 9,15 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 9,15 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TUI-Aktie bei 9,15 EUR. Bei 9,11 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 97.489 TUI-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 9,30 EUR. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 1,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 5,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,39 Prozent.

TUI-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,120 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,19 EUR aus.

Am 13.08.2025 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI 0,10 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 6,20 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 16.12.2026.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

