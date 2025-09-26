Tui überträgt zwei Neubau-Slots von Marella an Tui Cruises

DOW JONES--Der Reisekonzern Tui lässt zwei geplante Kreuzfahrtschiffe, die ursprünglich für die britische Tochter Marella Cruises gedacht waren, nun für Tui Cruises bauen. Im Zuge der strategischen Neuausrichtung des Kreuzfahrtgeschäfts werden zwei Neubau-Slots bei dem Schiffsbaukonzern Fincantieri in Italien an die Kreuzfahrtgesellschaft Tui Cruises übertragen, wie die Tui AG mitteilte.

Tui Cruises habe neue Schiffsbauverträge für größere Schiffe mit Fincantieri abgeschlossen, die den Flottenanforderungen besser entsprechen. Die Anzahlung von Marella an Fincantieri wird zurückgezahlt. Die Auslieferung der neuen Schiffe werde in den Geschäftsjahren 2031 und 2033 erfolgen.

Mit der Neuausrichtung werde Tui sukzessive in den britischen und nordeuropäischen Markt expandieren und stärke damit die langfristigen Wachstumsziele in Großbritannien und Nordeuropa. Marella Cruises werden ihren Betrieb mit der bestehenden Flotte fortsetzen. Auch an der Zusammenarbeit mit den Tui-Reiseveranstaltern und der konzerneigenen Fluggesellschaft ändere sich nichts.

Der Tui-Anteil am Gewinn nach Steuern der neuen Schiffe werde voraussichtlich ähnlich hoch sein wie der der Schwesterschiffe von Tui-Cruises, Mein Schiff Relax und Mein Schiff Flow. Die Nettoverschuldung des Konzerns ändere sich durch strategische Neuausrichtung nicht und das Unternehmen hält weiterhin an seinem mittelfristigen Ziel, einen Nettoverschuldungsgrad von deutlich unter 1,0x zu erreichen, fest.

