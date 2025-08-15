DAX24.315 -0,2%ESt505.435 -0,3%Top 10 Crypto16,22 +1,8%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.712 -1,0%Euro1,1663 ±0,0%Öl66,23 -0,4%Gold3.337 +0,2%
Umsatz- und Ergebnisrückgang

STRATEC-Aktie: Jahresziele trotz schwachem Quartal bestätigt

19.08.25 07:36 Uhr
STRATEC-Aktie: Trotz Einbruch beim Gewinn - STRATEC hält Kurs auf Jahresziele | finanzen.net

Der Diagnostikkonzern STRATEC sieht sich trotz eines Umsatz- und Ergebnisrückgangs im zweiten Quartal auf dem Weg zu seinen Jahreszielen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
STRATEC SE
27,55 EUR 1,20 EUR 4,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Negative Währungseffekte hatten dem Unternehmen das Quartal verdorben. Der Umsatz sank in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um ein Prozent auf 58,2 Millionen Euro, wie STRATEC am Dienstag in Birkenfeld mitteilte. Währungsbereinigt hätte sich ein Plus in etwa dieser Größenordnung ergeben. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) brach zugleich überproportional stark um mehr als die Hälfte auf rund 3,1 Millionen Euro ein.

Konzernchef Marcus Wolfinger bleibt dennoch zuversichtlich, dass die operative Marge (bereinigte Ebit-Marge) im Gesamtjahr bei 10 bis 12 Prozent herauskommen wird, nachdem sie im ersten Halbjahr auf 7,2 Prozent gefallen war. "Für das zweite Halbjahr erwarten wir zudem zusätzlichen Rückenwind für die Ebit-Marge, vor allem durch eine zunehmende Skalierung und höhere Ergebnisbeiträge aus Entwicklungsumsätzen", sagte er laut Mitteilung. Seinen Jahresumsatz will STRATEC weiterhin währungsbereinigt im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigern. Zuversicht gibt dem Management hier auch die aktuell wieder anziehende Dynamik bei Entwicklungskooperationen.

/tav/jha/

BIRKENFELD (dpa-AFX)

Nachrichten zu STRATEC SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu STRATEC SE

DatumRatingAnalyst
14.08.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
02.06.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.05.2025STRATEC SE HaltenDZ BANK
30.05.2025STRATEC SE BuyWarburg Research
25.04.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.05.2025STRATEC SE BuyWarburg Research
24.04.2025STRATEC SE BuyWarburg Research
20.01.2025STRATEC SE BuyWarburg Research
27.11.2024STRATEC SE BuyWarburg Research
18.10.2024STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.08.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
02.06.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.05.2025STRATEC SE HaltenDZ BANK
25.04.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
20.01.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2024STRATEC SE SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
18.10.2024STRATEC SE SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.03.2021STRATEC SE SellWarburg Research
09.11.2020STRATEC SE SellWarburg Research
05.11.2020STRATEC SE SellWarburg Research

