UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von UniCredit zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die UniCredit-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 63,70 EUR nach oben.

Um 09:16 Uhr stieg die UniCredit-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 63,70 EUR. Bei 63,70 EUR markierte die UniCredit-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,18 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 320 UniCredit-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,92 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UniCredit-Aktie mit einem Kursplus von 9,76 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,65 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UniCredit-Aktie.

UniCredit-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,27 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 72,95 EUR an.

UniCredit gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,58 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 6,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,67 EUR je UniCredit-Aktie.

