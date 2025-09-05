UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit tendiert am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von UniCredit. Die Aktionäre schickten das Papier von UniCredit nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 65,58 EUR.

Im Frankfurt-Handel gewannen die UniCredit-Papiere um 09:20 Uhr 0,8 Prozent. Der Kurs der UniCredit-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 65,58 EUR zu. Mit einem Wert von 65,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 100 UniCredit-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,92 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UniCredit-Aktie derzeit noch 6,62 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,50 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die UniCredit-Aktie mit einem Verlust von 47,39 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten UniCredit-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,29 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 67,56 EUR an.

Am 22.07.2025 lud UniCredit zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 2,16 EUR gegenüber 1,54 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 6,99 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UniCredit 6,52 Mrd. EUR umgesetzt.

UniCredit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von UniCredit rechnen Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UniCredit einen Gewinn von 6,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

