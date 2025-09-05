UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit tendiert am Vormittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von UniCredit. Die Aktionäre schickten das Papier von UniCredit nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 65,58 EUR.
Werte in diesem Artikel
Im Frankfurt-Handel gewannen die UniCredit-Papiere um 09:20 Uhr 0,8 Prozent. Der Kurs der UniCredit-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 65,58 EUR zu. Mit einem Wert von 65,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 100 UniCredit-Aktien umgesetzt.
Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,92 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UniCredit-Aktie derzeit noch 6,62 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,50 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die UniCredit-Aktie mit einem Verlust von 47,39 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten UniCredit-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,29 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 67,56 EUR an.
Am 22.07.2025 lud UniCredit zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 2,16 EUR gegenüber 1,54 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 6,99 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UniCredit 6,52 Mrd. EUR umgesetzt.
UniCredit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von UniCredit rechnen Experten am 05.11.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass UniCredit einen Gewinn von 6,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie
UniCredit- und Commerzbank-Aktien in Grün: Anteil an Commerzbank soll auf 30 Prozent steigen
Deutsche Bank-Aktie in Rot: Übernahmen aktuell kein Thema
Commerzbank-Aktie sinkt: UniCredit-Zukäufe lassen Commerzbank-Chefin kalt
Ausgewählte Hebelprodukte auf UniCredit
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UniCredit
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Quka / Shutterstock.com
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|02.09.2025
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|27.08.2025
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|27.08.2025
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|24.07.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|31.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UniCredit S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen