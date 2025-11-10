UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Mittag mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von UniCredit. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 65,00 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von UniCredit nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 11:55 Uhr 2,9 Prozent auf 65,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die UniCredit-Aktie bisher bei 65,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,94 EUR. Der Tagesumsatz der UniCredit-Aktie belief sich zuletzt auf 999 Aktien.
Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 69,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der UniCredit-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.11.2024 bei 35,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UniCredit-Aktie derzeit noch 45,15 Prozent Luft nach unten.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,28 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 72,95 EUR für die UniCredit-Aktie aus.
Am 21.10.2025 äußerte sich UniCredit zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,58 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UniCredit im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.
Von Analysten wird erwartet, dass UniCredit im Jahr 2025 6,68 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
