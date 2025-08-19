DAX24.288 ±0,0%ESt505.459 -0,2%Top 10 Crypto15,84 +0,2%Dow44.883 -0,1%Nas21.156 -0,1%Bitcoin97.284 -0,8%Euro1,1615 -0,3%Öl67,22 +0,3%Gold3.345 -0,1%
UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

21.08.25 16:11 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von UniCredit. Zuletzt konnte die Aktie von UniCredit zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,3 Prozent auf 68,94 EUR.

Die UniCredit-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 15:57 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 68,94 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die UniCredit-Aktie bei 68,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 68,63 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 1.429 UniCredit-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 69,92 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UniCredit-Aktie 1,42 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,50 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

UniCredit-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,26 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die UniCredit-Aktie bei 64,38 EUR.

Am 22.07.2025 legte UniCredit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,54 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,99 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6,52 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

UniCredit dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Am 05.11.2026 wird UniCredit schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der UniCredit-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com

