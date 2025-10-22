UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Vormittag leichter

DAX24.279 -0,2%Est505.663 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.364 -0,3%Euro1,1593 -0,1%Öl62,30 +1,0%Gold4.087 -0,9%
22.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von UniCredit gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UniCredit-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 61,49 EUR abwärts.

Die UniCredit-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:21 Uhr um 2,7 Prozent auf 61,49 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die UniCredit-Aktie bis auf 61,49 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 62,82 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 210 UniCredit-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 69,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der UniCredit-Aktie ist somit 13,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,65 EUR ab. Derzeit notiert die UniCredit-Aktie damit 72,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,28 EUR je UniCredit-Aktie. Analysten bewerten die UniCredit-Aktie im Durchschnitt mit 72,05 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UniCredit am 22.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,09 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UniCredit 1,54 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 13,06 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,52 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

UniCredit dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte UniCredit möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,66 EUR je UniCredit-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com

Analysen zu UniCredit S.p.A.

DatumRatingAnalyst
09:06UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:06UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025UniCredit Equal-weightMorgan Stanley
31.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
24.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
19.05.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UniCredit S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen