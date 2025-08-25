UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von UniCredit. Die UniCredit-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 4,1 Prozent auf 66,51 EUR.
Der UniCredit-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 15:46 Uhr verlor das Papier 4,1 Prozent auf 66,51 EUR. Bei 66,50 EUR markierte die UniCredit-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,61 EUR. Zuletzt wechselten 1.580 UniCredit-Aktien den Besitzer.
Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,92 EUR an. Mit einem Zuwachs von 5,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 48,13 Prozent könnte die UniCredit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für UniCredit-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,26 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der UniCredit-Aktie wird bei 64,38 EUR angegeben.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte UniCredit am 22.07.2025. Das EPS wurde auf 2,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,99 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UniCredit einen Umsatz von 6,52 Mrd. EUR eingefahren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,56 EUR je Aktie in den UniCredit-Büchern.
Aktien von UniCredit und Commerzbank uneins: UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil weiter
Commerzbank-Aktie nimmt Rally wieder auf - Montagsdelle fast ausgebügelt
Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt
