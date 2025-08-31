Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Im London-Handel kam die Unilever-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 46,53 GBP.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Unilever-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 46,53 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 46,80 GBP zu. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,45 GBP nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,79 GBP. Bisher wurden via London 575.013 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 8,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.02.2025 (43,11 GBP). Mit Abgaben von 7,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,82 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 51,63 GBP angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,97 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

