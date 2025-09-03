DAX23.691 +0,4%ESt505.326 ±0,0%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.984 -0,9%Euro1,1652 -0,1%Öl66,94 -0,7%Gold3.543 -0,5%
DAX fester -- Chinas Börsen tiefrot - Nikkei zieht an -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai im Fokus
TeamViewer-Aktie fällt: Zwei Großaktionäre stoßen ihre Anteile ab
Dunkle Wolken am Rüstungshimmel? Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck
Unilever im Fokus

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Vormittag gestärkt

04.09.25 09:25 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Vormittag gestärkt

04.09.25 09:25 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Unilever. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 47,87 GBP.

Um 09:07 Uhr ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 47,87 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Unilever-Aktie bisher bei 47,89 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 47,62 GBP. Zuletzt wurden via London 75.329 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 5,15 Prozent wieder erreichen. Am 19.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 9,95 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,82 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 50,05 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Das EPS lag bei 0,29 GBP. Im letzten Jahr hatte Unilever einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die Unilever-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 04.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2025 2,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

