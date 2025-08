Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verteidigt am Mittwochnachmittag Vortagesniveau

So entwickelt sich Unilever

Die Aktie von Unilever hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Unilever-Aktie im London-Handel und tendierte zuletzt bei 45,06 GBP.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Unilever-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 45,06 GBP. Bei 45,12 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Unilever-Aktie bei 44,74 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 45,09 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 575.018 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 11,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,85 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2024. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 49,80 GBP.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Unilever die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

