Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Unilever. Zuletzt ging es für die Unilever-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 45,84 GBP.

Die Unilever-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 45,84 GBP abwärts. Das Tagestief markierte die Unilever-Aktie bei 45,71 GBP. Bei 45,86 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 54.117 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,10 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Abschläge von 5,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,02 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,91 GBP.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 9,29 Mrd. GBP gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 3,51 EUR je Aktie belaufen.

