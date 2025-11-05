DAX24.071 +0,5%Est505.678 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,10 +2,3%Nas23.486 +0,6%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1479 -0,1%Öl64,31 -0,1%Gold3.980 +1,2%
Aktie im Blick

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Unilever am Mittwochnachmittag zu

05.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 46,64 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
53,16 EUR 0,30 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im London-Handel gewannen die Unilever-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. Bei 46,68 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 46,38 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 571.495 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (49,10 GBP) erklomm das Papier am 23.04.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,27 Prozent hinzugewinnen. Am 19.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 7,57 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,81 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,66 GBP je Unilever-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Unilever möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2025 2,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
08:01Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Unilever KaufenDZ BANK
27.10.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
24.10.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025Unilever SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Unilever KaufenDZ BANK
24.10.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
24.10.2025Unilever BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025Unilever OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
24.10.2025Unilever SellUBS AG
23.10.2025Unilever SellUBS AG
23.10.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
30.09.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.

