Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

So bewegt sich Unilever

Die Aktie von Unilever hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Unilever-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 45,96 GBP.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Unilever-Aktie im London-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 45,96 GBP. Bei 46,04 GBP erreichte die Unilever-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 45,55 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,66 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 432.854 Unilever-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.04.2025 auf bis zu 49,10 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Unilever-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,02 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,91 GBP.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 3,51 EUR je Unilever-Aktie.

