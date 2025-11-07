Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 45,64 GBP.

Die Unilever-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 45,64 GBP abwärts. Das Tagestief markierte die Unilever-Aktie bei 45,58 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 45,66 GBP. Zuletzt wurden via London 170.014 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 23.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,10 GBP. 7,59 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 43,11 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 5,53 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,02 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,91 GBP.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 04.02.2027.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,51 EUR je Unilever-Aktie belaufen.

