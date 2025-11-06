Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagmittag schwächer

Kurs der Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 45,57 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 2,0 Prozent auf 45,57 GBP. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 45,52 GBP. Bei 45,86 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via London 241.749 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.04.2025 markierte das Papier bei 49,10 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,75 Prozent. Am 19.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,11 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 48,91 GBP.

Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Unilever ein EPS von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 3,51 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

