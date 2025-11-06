Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,24 -7,8%Nas23.059 -1,9%Bitcoin87.574 -3,1%Euro1,1539 +0,4%Öl63,01 -0,9%Gold3.981 ±0,0%
Aktienkurs im Fokus

06.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,6 Prozent auf 45,77 GBP ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 45,77 GBP ab. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 45,45 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,86 GBP. Bisher wurden heute 721.231 Unilever-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 49,10 GBP. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 6,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP ab. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 5,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,02 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,91 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 03.02.2011 vor. Unilever hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 GBP je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 9,29 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 9,29 Mrd. GBP umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 3,51 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie in Grün: Magnum Ice Cream will nun am 8. Dezember an die Börse

Unilever-Aktie stabil: Ben & Jerry's künftig möglicherweise auch ohne Ben

Unilever-Aktie legt zu: Unilever bestätigt Jahresausblick nach bereinigtem Umsatzplus im 3Q

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

