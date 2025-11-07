Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Vormittag südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,5 Prozent auf 45,72 GBP ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 45,72 GBP. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 45,62 GBP. Bei 45,66 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 46.366 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 49,10 GBP erreichte der Titel am 23.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 7,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 43,11 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,70 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,02 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,91 GBP an.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. Unilever hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 GBP je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 9,29 Mrd. GBP gegenüber 9,29 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 04.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 3,51 EUR je Unilever-Aktie.

Redaktion finanzen.net

