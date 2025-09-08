Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag auf rotem Terrain

Unilever im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 46,34 GBP abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 46,34 GBP. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 46,15 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 47,02 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 772.575 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,63 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.02.2025 (43,11 GBP). Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 6,97 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,82 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,05 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 03.02.2011 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Unilever ein EPS von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,29 Mrd. GBP eingefahren.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,97 EUR je Aktie aus.

