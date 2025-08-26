DAX24.140 -0,1%ESt505.397 +0,2%Top 10 Crypto15,99 +2,2%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.985 -0,1%Euro1,1593 -0,5%Öl67,17 -0,1%Gold3.376 -0,5%
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit angezogener Handbremse

27.08.25 12:06 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Unilever hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Unilever-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 45,98 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
53,48 EUR 0,08 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Unilever-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 45,98 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Unilever-Aktie bisher bei 46,12 GBP. Bei 45,82 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 45,83 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 403.169 Unilever-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.02.2025 (43,11 GBP). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Unilever-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,82 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 51,63 GBP.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Unilever ein EPS von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 9,29 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie mit leichten Gewinnen: Unilever schneidet besser ab als erwartet - Abspaltung des Eis-Geschäfts im Plan

Stoxx Europe 50-Wert Unilever-Aktie: Diese Dividendenausschüttung zahlt Unilever

Unilever-Aktie in Grün: Unilever bestätigt Ausblick - nur geringe Auswirkungen durch US-Zölle

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
15.08.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
11.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
07.08.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
11.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
07.08.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Unilever BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
27.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
04.08.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
04.08.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
01.08.2025Unilever SellUBS AG
21.07.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets

