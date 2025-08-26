Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag mit angezogener Handbremse

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Unilever hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Unilever-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 45,98 GBP.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Unilever-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 45,98 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Unilever-Aktie bisher bei 46,12 GBP. Bei 45,82 GBP markierte die Unilever-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 45,83 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 403.169 Unilever-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.02.2025 (43,11 GBP). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Unilever-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,82 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 51,63 GBP.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Unilever ein EPS von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 9,29 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unilever 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

