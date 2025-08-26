Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochvormittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 46,01 GBP.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 46,01 GBP zu. Kurzfristig markierte die Unilever-Aktie bei 46,05 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Den London-Handel startete das Papier bei 45,83 GBP. Bisher wurden via London 30.425 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 50,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,41 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 43,11 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,82 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 51,63 GBP.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,97 EUR je Unilever-Aktie.

