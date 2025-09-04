Uniper Aktie News: Uniper am Freitagvormittag höher

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Uniper. Zuletzt ging es für das Uniper-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 36,50 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Uniper-Papiere um 09:19 Uhr 0,8 Prozent. Die Uniper-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,75 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,25 EUR. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 627 Aktien.

Am 03.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,78 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uniper-Aktie mit einem Kursplus von 52,82 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,05 EUR. Dieser Wert wurde am 11.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,97 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Uniper-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,233 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uniper am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 1,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Uniper mit einem Umsatz von insgesamt 11,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,13 Prozent verringert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,05 EUR je Aktie in den Uniper-Büchern.

