United Internet Aktie News: United Internet gibt am Freitagvormittag ab

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die United Internet-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 25,02 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 25,02 EUR. Bei 25,00 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 25,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.974 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 41,73 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,671 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,33 EUR für die United Internet-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 12.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,64 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte United Internet am 07.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,29 EUR je Aktie belaufen.

