United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 26,58 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 26,58 EUR zu. Kurzfristig markierte die United Internet-Aktie bei 26,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 26,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 2.835 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,32 EUR) erklomm das Papier am 21.10.2025. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 9,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 82,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,482 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 33,97 EUR.

United Internet ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,73 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,61 Mrd. EUR – ein Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 17.11.2026 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,29 EUR je Aktie.

