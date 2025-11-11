DAX24.057 +0,4%Est505.718 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.394 -0,6%Bitcoin89.036 -2,9%Euro1,1598 +0,3%Öl64,98 +1,4%Gold4.114 -0,1%
United Internet im Blick

United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Nachmittag ins Minus

11.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Internet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 25,90 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
26,02 EUR -0,38 EUR -1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 25,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 25,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 184.907 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,32 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Bei einem Wert von 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Abschläge von 43,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,482 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 33,97 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 07.08.2025. Es stand ein EPS von 0,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von -0,73 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,61 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte United Internet am 01.04.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,29 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

