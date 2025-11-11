United Internet Aktie News: United Internet wird am Vormittag ausgebremst

Blick auf United Internet-Kurs

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 25,78 EUR abwärts.

Das Papier von United Internet befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,7 Prozent auf 25,78 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 25,00 EUR. Bei 25,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 16.786 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,32 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,73 Prozent hinzugewinnen. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,482 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,400 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,97 EUR je United Internet-Aktie an.

Am 07.08.2025 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR gegenüber -0,73 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,61 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.04.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,29 EUR je Aktie.

