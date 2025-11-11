United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,4 Prozent auf 25,88 EUR ab.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 25,88 EUR. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 25,00 EUR ein. Bei 25,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 128.894 Aktien.

Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,29 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,58 EUR ab. Mit Abgaben von 43,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,482 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,97 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,18 Prozent gesteigert.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 01.04.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von United Internet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,29 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Ausblick: United Internet gewährt Anlegern Blick in die Bücher

IONOS-Aktie stärker: United-Internet-Tochter bekommt neuen Finanzchef

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Internet von vor 5 Jahren angefallen