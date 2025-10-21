United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Blick auf United Internet-Kurs

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 28,64 EUR.

Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 28,64 EUR. Die United Internet-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,64 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 78.738 United Internet-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 29,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2025). 2,37 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 49,09 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,662 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,97 EUR je United Internet-Aktie aus.

United Internet ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1,61 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

