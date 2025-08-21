United Internet Aktie News: United Internet tritt am Vormittag auf der Stelle

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die United Internet-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 25,94 EUR an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die United Internet-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 25,94 EUR. Bei 26,00 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte United Internet-Aktie bei 25,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.567 United Internet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 26,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,93 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 14,58 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 43,79 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,655 EUR je United Internet-Aktie. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 33,22 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,61 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,16 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

