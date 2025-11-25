United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von United Internet. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 25,30 EUR.

Das Papier von United Internet konnte um 09:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 25,30 EUR. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 656 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 29,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,58 EUR am 13.01.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,488 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,90 EUR je United Internet-Aktie an.

United Internet ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,27 EUR. Im letzten Jahr hatte United Internet einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 1,28 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 18,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte United Internet am 01.04.2026 vorlegen.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,33 EUR je Aktie.

