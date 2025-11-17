United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Nachmittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 94,02 USD.

Das Papier von United Parcel Service befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,0 Prozent auf 94,02 USD ab. In der Spitze fiel die United Parcel Service-Aktie bis auf 93,60 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 94,12 USD. Zuletzt wechselten 175.932 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 138,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Parcel Service-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Verlust von 12,78 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,55 USD. Im Vorjahr hatte United Parcel Service 6,52 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 127,33 USD aus.

Am 28.10.2025 äußerte sich United Parcel Service zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Parcel Service noch ein Gewinn pro Aktie von 1,80 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,43 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 3,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Parcel Service einen Gewinn von 6,88 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Parcel Service-Investment von vor einem Jahr verloren

UPS-Aktie schwächelt: US-Luftsicherheitsbehörde verhängt Flugverbot für alle MD 11 nach Absturz

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Parcel Service-Investition von vor 10 Jahren eingebracht