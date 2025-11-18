United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Dienstagnachmittag leichter

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von United Parcel Service gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 92,89 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die United Parcel Service-Aktie in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 92,89 USD ab. Die United Parcel Service-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 92,80 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,47 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 164.059 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,25 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 82,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 11,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,55 USD. Im Vorjahr erhielten United Parcel Service-Aktionäre 6,52 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Parcel Service-Aktie bei 127,33 USD.

United Parcel Service veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,52 Prozent auf 21,43 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

United Parcel Service dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,88 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Parcel Service-Investment von vor einem Jahr verloren

UPS-Aktie schwächelt: US-Luftsicherheitsbehörde verhängt Flugverbot für alle MD 11 nach Absturz

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Parcel Service-Investition von vor 10 Jahren eingebracht