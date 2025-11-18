United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service gibt am Abend nach

Aktie im Blick

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 93,02 USD.

Die United Parcel Service-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 93,02 USD abwärts. In der Spitze büßte die United Parcel Service-Aktie bis auf 92,10 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 93,47 USD. Von der United Parcel Service-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 453.244 Stück gehandelt.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,04 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 82,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Verlust von 11,85 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten United Parcel Service-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,55 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der United Parcel Service-Aktie wird bei 127,33 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte United Parcel Service am 28.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,80 USD je Aktie verdient. United Parcel Service hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,43 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,22 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die United Parcel Service-Bilanz für Q4 2025 wird am 03.02.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Parcel Service-Gewinn in Höhe von 6,88 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

