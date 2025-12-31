DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 +4,4%Nas23.410 +0,8%Bitcoin79.911 +2,3%Euro1,1715 -0,1%Öl61,74 +1,6%Gold4.444 +2,6%
Vinci kündigt Aktienrückkauf über 600 Millionen Euro an

05.01.26 18:24 Uhr
Von Mauro Orru

DOW JONES--Vinci hat mit einem nicht genannten Finanzdienstleister eine Vereinbarung über den Rückkauf eigener Aktien im Wert von bis zu 600 Millionen Euro unterzeichnet.

Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern teilte mit, die Vereinbarung gelte für einen Zeitraum vom 6. Januar bis spätestens zum 25. März 2026.

Analysen zu VINCI

DatumRatingAnalyst
12:11VINCI BuyUBS AG
17.12.2025VINCI BuyUBS AG
16.12.2025VINCI BuyJefferies & Company Inc.
19.11.2025VINCI BuyUBS AG
18.11.2025VINCI BuyJefferies & Company Inc.
