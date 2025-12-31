Vinci kündigt Aktienrückkauf über 600 Millionen Euro an
Werte in diesem Artikel
Von Mauro Orru
DOW JONES--Vinci hat mit einem nicht genannten Finanzdienstleister eine Vereinbarung über den Rückkauf eigener Aktien im Wert von bis zu 600 Millionen Euro unterzeichnet.
Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern teilte mit, die Vereinbarung gelte für einen Zeitraum vom 6. Januar bis spätestens zum 25. März 2026.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/ros
(END) Dow Jones Newswires
January 05, 2026 12:25 ET (17:25 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf VINCI
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VINCI
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent